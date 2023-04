Dit najaar vijf dagen lang overlast door werk aan Vlaketunnel

Vorige maand moest Rijkswaterstaat de Vlaketunnel twee keer noodgedwongen sluiten. Op 10 maart zorgde een slagboom voor problemen. Nog geen twee weken later ging de tunnel opnieuw een deel van de dag dicht, omdat de intercominstallatie en camera’s kuren vertoonden. In beide gevallen had het verkeer uren last van de stremming. Automobilisten moesten omrijden via de oude rijksweg.