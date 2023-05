Dit is hoeveel taakstraffen er zijn uitgedeeld in het arrondissement Zeeland - West-Brabant

Rico van Damme heeft eerste zege van het seizoen te pakken

Wielrenner Rico van Damme heeft in het Belgische Sinaai zijn eerste zege van het seizoen behaald bij de elites zonder contract. De renner uit Yerseke was de snelste in de sprint na een wedstrijd van 120 kilometer. Na ruim twee uur en 41 minuten kwam de Zeeuw als eerste over de streep.