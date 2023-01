De kaassnacks rollen straks in Rilland over de band: Scelta toe aan derde vestiging

Wat in 2000 klein begon, is uitgegroeid tot een bedrijf met honderden werknemers. De vegetarische diepvriessnacks van Scelta vallen in de smaak. Ze worden nu ook in Rilland geproduceerd.

Vestiging nummer drie is met 14.000 vierkante meter niet alleen in oppervlakte groter dan zijn oudere broertjes in Yerseke (uit 2000) en Kruiningen (uit 2012). Het splinternieuwe gebouw in het hoekje van bedrijventerrein De Poort kan ook veel meer verwerken aan diepvriessnacks. Waarvan het grootste deel naar het buitenland wordt geëxporteerd.

Het liefst, erkent oprichter en directeur Wilco Boone, hadden we onze productielocatie in Kruiningen verder uitgebreid. Maar uitbreiding op deze locatie was niet meer mogelijk en bedrijfsgrond is schaars, in Reimerswaal al helemaal. Sterker nog: alle bedrijventerreinen zitten vol, op De Poort in Rilland zijn inmiddels ook alle kavels verkocht.

Krokante paddenstoel

Dus toert Boone dagelijks veel heen en weer tussen de drie locaties van Scelta, het bedrijf dat hij 23 jaar geleden oprichtte met zijn compagnon Jos Koster. Destijds richtten ze zich op het produceren van gepaneerde champignons, een snack die in de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk net zo geliefd is als de bitterbal in Nederland. In 2009 namen ze het in Kruiningen gevestigde uienringenbedrijf over van het Noorse Rieber & Son. ,,Zowel commercieel als procesmatig sloot dat naadloos aan op de bestaande activiteiten", zegt Boone. ,,Ook werd het assortiment uitgebreid door andere soorten groente te paneren zoals bloemkoolproducten.”

De nieuwe fabriek van Scelta, hier in september 2022 in aanbouw, op bedrijventerrein De Poort nabij Rilland.

Anno 2023 passen die gepaneerde champignons bijna naadloos in het eetlandschap van deze tijd, waarin vleesloze gerechten sterk aan populariteit winnen. Net als de uienringen, bloemkool, en groentefriet die Scelta onder meer produceert. 's Werelds grootste aardappelverwerker, het Canadese McCain is dat niet ontgaan, en nam het Reimerswaalse bedrijf afgelopen september over.

Het is de bedoeling dat de champignonproductie uit Yerseke naar Rilland verhuist, zegt Boone. Het gebouw in eerstgenoemd dorp blijft wel beschikbaar voor productontwikkeling. ,,Te denken valt dan aan glutenvrije producten maar ook nieuwe producten die in het klein worden ontwikkeld om ze daarna op te schalen naar grote volumes.” De locatie Kruiningen blijft in het teken staan van voornamelijk gepaneerde uienringen.

Vriestunnel

De route van zo’n (vaak Zeeuwse) ui na de oogst is vrij overzichtelijk: na het schillen en snijden wordt er in diverse stappen een coating over de uienring opgebouwd en daarna wordt-ie kort voorgefrituurd. Nadien gaan de uienringen via de lopende band voor ’n halfuurtje een grote vriestunnel in. Dan zijn ze gereed voor verpakking en transport naar buitenlandse afnemers.

De fabriek in Kruiningen staat voornamelijk in het teken van de productie van gepaneerde uienringen.

Boone erkent dat zo’n proces van verwarmen, terugkoelen en bevroren bewaren, veel energie vergt. Omdat de rol van duurzaamheid groeit is daar ook rekening mee gehouden bij de bouw van de nieuwe locatie. Restwarmte wordt hergebruikt, bijvoorbeeld om de kantoren en het schoonmaakwater mee te verwarmen. Boone: ,,Het gebouw wordt ook voorzien van meer dan drieduizend zonnepanelen maar omdat koelen en vriezen een aanzienlijk energieverbruik vergt zijn we nog niet energieneutraal.”

Ook de kaassnacks rollen straks in Rilland over de band. Die komen uit de portefeuille van Van Geloven, een snackbedrijf dat in 2016 al overgenomen werd door McCain. ,,Met zes fabrieken in Nederland kwamen ook wij capaciteit tekort”, zegt directeur Jan Aaltzen Linde. ,,Voor ons is dit dus een heel mooie stap. Ook omdat we zien dat de markt voor snacks zonder vlees groeit.”

Engeland is een grote afzetmarkt voor de gepaneerde uienringen van Scelta. Onder de naam P!ckers liggen ze er in de winkel.