De beslisboom van Katinka geeft op alle vragen een antwoord: ‘Moet het in de was of kan het nog een keertje?’

UPDATE VIERDE DIVISIE Geen schorsing voor Goes-aanvaller Claude de Smit, rode kaart gesepo­neerd

Goes kan in de belangrijke slotfase van het seizoen toch over Claude de Smit beschikken. De aanklager van het amateurvoetbal heeft op grond van de verklaringen besloten de zaak tegen hem te seponeren en de aanvaller geen schorsing op te leggen.