Buurtsportcoach Pieter (37): ‘Als ik niet sport, word ik onrustig. En áls ik stil zit, kijk ik naar sport’

Van Anrooij sprint bergop naar zesde plaats

Voor de tweede dag op rij speelde Shirin van Anrooij een hoofdrol in de Ronde van Burgos. Door een zesde plaats in de etappe naar Lerma en twee bonifatiesecondes onderweg handhaafde ze zich in de top van het algemeen klassement. Ze staat nu zevende op 21 seconden.