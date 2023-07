Biologische boer Van Hootegem baalt van rechtspraak; ‘Ik zit met een mast, vervuilde grond en geen kans op verhaal’

Van Hootegem voert al jaren strijd tegen netbeheerder Tennet. Die is niet gericht tegen de komst van een elektriciteitsmast op zijn biologisch-dynamische landbouwgrond, want hij snapt zelf ook dat die mast daar moet komen. Waarover hij zich zorgen maakt, is de kwaliteit van zijn grond. Daarin mag namelijk geen greintje bestrijdingsmiddel te vinden zijn, want dat zou desastreuze gevolgen kunnen hebben voor zijn biologische bedrijfsvoering.



Dat die zorgen terecht zijn, bleek een aantal weken geleden toen de rijplaten van de werkzaamheden werden weggehaald en de ‘beschermende’ folie op zijn land zichtbaar werd. ,,Die zat vol gaten en scheuren. Het was gewoon gatenkaas!”