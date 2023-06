Bij zwembad Den Inkel krijgen Reimerswalenaren dit weekend voorrang; rest heeft ‘geen garantie op toegang’

zlm tour Ook met een extra Zeeuw in de kopgroep haalt Thijs de Lange het niet, weer geen zege voor ploeg Van Dijke

De tweede etappe van de ZLM Tour, van het Brabantse Schijndel naar het Limburgse Buchten, is vrijdag gewonnen door Jakub Mareczko. Hij won de eindsprint, nadat de Zeeuws getinte vroege vlucht in Limburg wél op tijd was teruggepakt. Tim van Dijke en Jumbo-Visma grepen weer mis. Olav Kooij werd tweede, maar pakte wel de leiding in het algemeen klassement.