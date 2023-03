Bewoners Kruseveer bijten van zich af bij zitting bezwarencommissie

VIERDE KLASSE B 11 punten voorsprong, maar Wolfaarts­dijk loopt niet op de zaken vooruit: ‘We kijken van week tot week’

In de vierde klasse B gingen de drie punten wederom mee naar Wolphaartsdijk. In Stad aan het ’t Haringvliet won Wolfaartsdijk met 0-3 van SNS. Volgende week is de topper, want dan is het Wolfaartsdijk tegen nummer twee Duiveland.