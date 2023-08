Buurvrouw eist sloop van ‘aanbouw’ buurman in Wilhelmi­nastraat Wemeldinge

De buurvrouw van de eigenaar van een woonpand aan de Wilhelminastraat in Wemeldinge is pas tevreden als de aanbouw achter de hoofdwoning grotendeels wordt gesloopt, zo bleek vandaag tijdens een rechtszaak in Den Haag.