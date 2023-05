Aantal winkels in Reimerswaal vorig jaar gedaald

Quinty van de Guchte in top 20 Leiedal koerse, Arens er net buiten (maar heeft wel iets te vieren)

Wielrenster Quinty van de Guchte uit Driewegen is zaterdag negentiende geworden in Leiedal koerse, de vrouwenvariant van de E# Saxo Bank Classic. De Kruiningse Maureen Arens finishte op plek 23 net buiten de top 20, maar had toch iets te vieren.