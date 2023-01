Winterstop, transfers, Alemañ en Lauritsen: zo staat Sparta ervoor in aanloop naar PSV-uit

Doodzieke Patrick (44) vertelt in tranen over ziekte: ‘Ze spreken van maanden, dat is echt heel erg moeilijk’

Vanwege een vroeggeboorte zit hij al zijn hele leven in een rolstoel, maar nu is Patrick Buijs ziek, ernstig ziek. De artsen in het Ikazia Ziekenhuis Rotterdam geven hem vanwege een agressieve vorm van slokdarmkanker nog een paar maanden. Maar sportgek Patrick geeft, niet voor het eerst in zijn leven, niet op. ,,Ik weet ook niet waar ik de wilskracht vandaan haal.”

18 december