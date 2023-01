Rotterdam-rugbyer Juan kijkt ogen uit: ‘In Zuid-Afrika regent het ook, maar dit heb ik nog nooit meegemaakt’

Reconstruc­tie: hoe ADO-Excelsior veranderde in een ongekende chaos en een slagveld

Na een ultieme apotheose bemachtigde Excelsior in mei ten koste van ADO Den Haag een ticket voor de eredivisie. Het ware spektakelstuk had talrijke facetten die de return in de play-offsfinale onvergetelijk maken. Reconstructie van dé wedstrijd van het jaar.

31 december