‘Rollende sportgek’ Patrick Buijs (45) overleden

Patrick Buijs is vandaag op 45-jarige leeftijd overleden. Bij de sportgek uit Hellevoetsluis werd onlangs een agressieve vorm van darmkanker ontdekt. De artsen spraken van maanden, maar door bloedvergiftiging verslechterde zijn situatie in rap tempo.

Patrick Buijs zat vanwege een vroeggeboorte al zijn hele leven in een rolstoel. ,,Ik ben twee maanden te vroeg geboren en had bij de geboorte zuurstoftekort’’, zei hij vorige week nog in een interview in het AD Rotterdams Dagblad. ,,Hierdoor zijn mijn benen verlamd en ben ik in een rolstoel terechtgekomen. De acceptatie was er redelijk snel. Ik heb in mijn leven nooit gekeken naar wat ik niet kan, maar wat voor mogelijkheden ik wél had. Ik weet eigenlijk niet waar ik de wilskracht vandaan haalde.”

Het leven van Patrick is vanaf zijn geboorte altijd gecompliceerd geweest. Toch overwon hij veel dingen. Vanaf zijn jeugd kwam hij met diverse sporten in aanraking. Het begon met voetbal, later volgde basketbal. Eerst bij The Hurricanes in Spijkenisse, later in Maassluis en Hellevoetsluis. Patrick Buijs was ook wedstrijdsecretaris bij hockeyclub Voorne en scheidsrechterbegeleider bij handbalclub Helius. En was maar liefst 25 jaar secretaris bij het bedrijfsvoetbal in Hellevoetsluis.

Rollende sportgek

Het is niet verwonderlijk dat iedereen in Hellevoetsluis en omstreken hem ‘de rollende sportgek’ noemde. Het nieuws dat hij aan een agressieve vorm van slokdarmkanker leed, maakte hij op Facebook zelf bekend. Het sloeg in als een bom.

Toch wilde Patrick Buijs niet van opgeven weten en focuste hij zich op een voorstelling van musicalster René van Kooten begin 2023. Eind maart zou hij naar de musical Les Misérables gaan. Op zijn verjaardag op 21 december kreeg de Hellevoeter nog een grote verrassing toen René van Kooten bij hem aan zijn bed in het Ikazia Ziekenhuis verscheen voor een privé-optreden. Patrick Buijs genoot er intens van.

