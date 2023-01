Oefenvoetbal: Kevin Vink ziet tegen Zwaluwen dat er met RVVH in tweede seizoenshelft meer mogelijk is

Een vanzelfsprekendheid was dat niet. De oud-prof voerde de laatste maanden gesprekken met meerdere clubs, waaronder Excelsior Maassluis. Bij de tweededivisionist viel de keuze voor de opvolging van Dogan Corneille uiteindelijk op Steye Jacobs, trainer van het beloftenelftal van de Tricolores.

Maar ook bij RVVH is er nog voldoende uitdaging, weet Vink. De resultaten stroken dit seizoen nog niet met de verwachtingen. De club staat achtste, op negen punten van koploper XerxesDZB, al hebben de Ridderkerkers één wedstrijd minder gespeeld.

Quote De potentie is er, maar die moet wel met elkaar worden verzilverd Kevin Vink

,,Waar we staan, is niet goed”, zegt Vink. ,,Ten opzichte van de kwaliteiten van deze groep, staan we te laag. Je ziet het nu ook tegen Zwaluwen, een vierdedivisionist. De potentie is er, maar die moet wel met elkaar worden verzilverd.”

Daarin maakt de eersteklasser de laatste weken voorzichtig stappen gezet, met twee opeenvolgende competitiezeges op SHO (2-0) en De Zwerver (4-2). ,,We zijn op bepaalde posities met iets andere poppetjes gaan spelen, waardoor we meer controle hebben en minder weggeven. Voorin moeten we nog steeds productiever zijn. Zo zijn we de eerste seizoenshelft geëindigd en dat pakken we vandaag gelukkig weer op.”

Gino Stolk nieuwe spits

De goals tegen Zwaluwen werden zaterdag gemaakt door Gino Stolk, Gazar Dermendjan, Philip Dragon en Patrick Lopes Martins da Veiga. In navolging van Dermendjan, Remco Buist en (eenmaal) Tyren Bouwmeester vult Stolk momenteel de spitspositie in.

De herstart van de competitie over twee weken tegen Terneuzense Boys wordt essentieel, zegt Vink. ,,Als je mee wilt doen, is de start enorm belangrijk. We hebben voor de wedstrijd tegen SHO met elkaar gezeten en besproken dat er meer wordt verwacht. Als ze de uitgesproken doelstelling willen realiseren, dan moet er wat anders gebeuren. Dat heb ik sindsdien gezien.”