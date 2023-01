Mack Bruining zat in diepe put na forse schorsing: ‘Ik wilde niet meer verder en deed een zelfmoordpoging’

Hij zag het niet meer zitten en had zelfmoordgedachten. De wereld van basketballer Mack Bruining stortte op 22 september in toen hij te horen kreeg dat ie wegens het ontlopen van een dopingtest tot 31 maart 2024 wereldwijd is geschorst. Bruining krabbelde op, kreeg een openbaring en treedt het leven weer positief tegemoet.

,,Basketbal is mijn lust en leven en dat mocht ik opeens niet meer’’, zegt Mack Bruining. ,,Door die schorsing was ik opeens van de een op andere dag werkloos en dakloos. Mijn contract bij Yoast United werd ontbonden, waardoor ik mijn huis uit moest en mijn auto moest inleveren. Ik wilde niet meer verder en deed een zelfmoordpoging. De ommekeer kwam in Brazilië waar ik heen ging voor een missie. De duisternis is weg. Ik heb ook geen nachtmerries meer en ben gelukkig. Ik ben nu vierentwintig per dag met God bezig. Ik vraag me af wat Jezus zou doen? Hij zou iedereen liefdevol vergeven.’’

Misstap

Hoe heeft het eigenlijk zo ver kunnen komen met Mack Bruining? De 25-jarige Rotterdammer rookte tijdens de eerste coronagolf op 20 november 2020 met wat vrienden een jointje en deze misstap is hem duur komen te staan. ,,Het was voor mij een zeldzaamheid. We zaten middenin de coronatijd in volle lockdown. Alles was dicht en er werd niet getraind. Een dag later stond een testteam van de Nederlands dopingautoriteit op de stoep. Ik kreeg een paniekaanval en sprintte zo de deur uit. Waarom ik ben weggerend, weet ik nog steeds niet. Ik heb in het verleden heftige dingen meegemaakt en heb last van posttraumatische stress. En heb al eerder paniekaanvallen gehad.’’

Quote Laat ik benadruk­ken, dat ik fout ben geweest. Ik ben gevlucht voor de dopingcon­tro­le en dat is niet goed te praten Mack Bruining

De oud-speler van CBV Binnenland, Feyenoord Basketball, Lokomotief en Apollo Amsterdam belde korte tijd later de dopingautoriteit op om dit alles in alle eerlijkheid uit te leggen. De dopingautoriteit heeft de zaak van Bruining onderzocht en na gesprekken met zijn artsen en het inzien van medische verklaringen besloten om de zaak te seponeren. In de zomer van 2021 tekende het wereldantidopingagentschap (WADA) beroep tegen deze beslissing aan bij het Hof van Arbitrage voor de Sport in Lausanne, het CAS. En daar is volgens Bruining het onrecht begonnen.

Paniekstoornissen

,,De beroepszaak heeft veertien maanden geduurd’’, verklaart Bruining. ,,Ik ben voor de hoorzitting met mijn vader naar Lausanne gevlogen. Ik had zoveel bewijzen, maar daar is helemaal niet naar gekeken. Het CAS heeft mijn therapeut op verzoek van het WADA niet gehoord en heeft nieuw bewijsmateriaal over mijn PTSS en paniekstoornissen niet willen horen. De rechter was in mijn ogen aantoonbaar partijdig. We hebben zonder succes geprobeerd hem te wraken. Laat ik benadrukken, dat ik fout ben geweest. Ik ben gevlucht voor de dopingcontrole en dat is niet goed te praten.’’

Volledig scherm Mack Bruining in actie voor Zeeuw & Zeeuw Feyenoord Basketball. © Carla Vos

,,Het wrange is dat het roken van een joint buiten wedstrijdverband is toegestaan’’, aldus Bruining. ,,Als ik me had laten testen, was er niets aan de hand geweest. Eerlijkheid was in dit geval een slechte raadgever. Ik sta voor een dopingvrije sport en heb nooit doping gebruikt. Al mijn testen zijn negatief geweest. Hoe je het ook wendt of keert, de schuld ligt bij mijzelf. Dat is duidelijk. De schorsing had vier jaar kunnen zijn, maar is lager uitgevallen omdat ik heb bekend. Maar, waar gaat het eigenlijk helemaal over. Ik ben slechts een basketballer die in Nederland in de eredivisie speelt en geen bakken met geld verdiend met mijn sport.’’

Quote Het zou mij heel veel geld gaan kosten om de schorsing aan te vechten en had geen geloof in een goede uitkomst. Daarom heb ik besloten om me te concentre­ren op mijn toekomst

Vlak na het horen van zijn zware straf zocht Bruining meteen naar mogelijkheden om zijn schorsing aan te vechten. Daar is hij inmiddels op teruggekomen. ,,Ik heb mijn straf vanwege de hoge kosten geaccepteerd. Het NOC*NSF heeft mij financieel gesteund. Ik had een advocaat ingehuurd en die heeft het NOC*NSF volledig betaald. Het zou mij heel veel geld gaan kosten om de schorsing aan te vechten en had geen geloof in een goede uitkomst. Daarom heb ik besloten om me te concentreren op mijn toekomst.’’

Criminaliteit

Bruining heeft eerder in zijn leven al de bodem gezien. Als iel jongetje kwam hij al vroeg dankzij zijn vader Bareld, die speelde voor Rotterdam, in aanraking met basketbal. Bruining bleek talent te hebben en op advies van zijn coach Alaksandar Lukic besloot hij om de opleiding van Rode Ster Belgrado te volgen. ,,Ik ben op mijn vijftiende naar Servië gegaan en ben er drie jaar gebleven. Zeker in het begin was het fysiek en mentaal zwaar. Ik woonde namelijk in een niet al te beste buurt met hoge werkeloosheid, criminaliteit, jeugdbendes, bittere armoede en maffia-invloeden. Heel erg confronterend.”

Quote Ik ben van plan om terug te komen als basketbal­ler. Ik ga elke dag fitnessen en individu­eel trainen en zal er mentaal sterker uitkomen Mack Bruining

Als ander mens kwam Bruining getraumatiseerd terug in Nederland. Hij raakte depressief en dreigde af te glijden, maar zijn beste vriend Emmanuel Nzekwesi, die ook basketballer is, bracht hem in contact met pastor Arno van der Knaap van het GODcentre in Voorschoten. ,,Hij heeft net als ik heel veel verdriet en verlies meegemaakt en is daar dankzij God uitgekomen. Ik had diepe gesprekken met hem. Hij leerde mij hoe je met hulp van God kan inzetten voor de minder bedeelden. Hij heeft zijn ellende omgezet in positivisme. Ik kwam via hem in aanraking met Johan Toet, een van de grootste drugscriminelen van Nederland. Hij heeft zeker vijftien jaar gezeten en heeft in de gevangenis het licht gezien. Hij heeft een organisatie die arme mensen helpt en ik ben met Johan naar Brazilië gegaan om mensen in de sloppenwijken, te helpen.”

Ommekeer

In Brazilië kwam de ommekeer. ,,Ik had al een kookprogramma, Macks Foodway, voor de heel erg kansarmen opgezet. Als ik voor vrienden kookte, maakte ik altijd te veel. Een van mijn vrienden zei een keer dat het genoeg voor een weeshuis was. Dat zette me aan het denken waarop ik in Rotterdam ben gaan koken voor minder bedeelden. Ik wil het aanbieden van maaltijden combineren met geloof. En ik wil dat nu wereldwijd gaan opzetten. Daar ben ik wel afhankelijk van donaties voor.’’

Ook wil Bruining sterker terug te komen als basketballer. ,,Ik ga elke dag fitnessen en individueel trainen en zal er mentaal sterker uitkomen. Ja, ik moet alles zelf doen, maar ik ben strijdbaar. Ik woon nu weer noodgedwongen bij mijn moeder en ben op zoek naar een baan, want ik heb ook geld nodig om rond te komen en om te leven. Het is lastig om werk te vinden, want door die schorsing heb ik een naam. Basketbaltraining geven of clinics geven, dat zou ik het liefst doen. Maar, dat mag vanwege die schorsing allemaal niet. Ik lees de Bijbel en bid elke dag, daar put ik hoop uit.’’

