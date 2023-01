Feyenoord en Arne Slot hebben eerste prijs van 2023 al binnen: ‘We hebben Rotterdam weer op de kaart gezet’

Tijdens de Sport Awards Rotterdam werden Feyenoord en trainer Arne Slot maandagavond uitgeroepen tot sportploeg én sportcoach van het jaar. Aanvoerder Orkun Kökçü kreeg eerstgenoemde prijs overhandigd door wethouder Faouzi Achbar. Ook onder anderen Alireza Jahanbakhsh, Lutsharel Geertruida, Marcus Pedersen en Justin Bijlow betraden het podium van Theater Zuidplein.

Het zullen niet de prijzen zijn waar Slot en de zijnen voorafgaand aan het seizoen voor hadden getekend, maar erkenning voor de prestaties van Feyenoord zijn op zijn plaats, oordeelden de jury en het publiek.

Lange weg naar Tirana

De Rotterdammers eindigden vorig seizoen als derde in de eredivisie, maar belangrijker: voor de vierde keer in de historie van de club werd een Europese finale gehaald. De lange weg naar Tirana, waar de finale van de Conference League op 25 mei werd gespeeld, zal menig Feyenoorder niet snel vergeten. Al bleek de route ernaartoe, die tien maanden eerder in het Kosovaarse Pristina begon met een wedstrijd tegen FC Drita, uiteindelijk mooier dan het toetje. Feyenoord verloor in de finale nipt (0-1) van het AS Roma van José Mourinho.

,,De mooiste herinnering aan vorig seizoen is toch vooral de Conference League”, zei Kökçü. ,,Helaas hebben we de beker niet mee kunnen nemen, maar achteraf is het een fantastisch jaar geweest. We hebben Rotterdam weer een beetje op de kaart gezet.”

In het restant van 2022 bleef Feyenoord, ondanks het feit dat er binnen de selectie het nodige veranderde, goed presteren. Dat leidde ertoe dat de ploeg van Slot overwinterde in de Europa League en het kalenderjaar afsloot als ‘herfstkampioen’.

Zondag kan het bijzondere seizoen een vervolg krijgen als Feyenoord met een voorsprong van vijf punten aan de Klassieker tegen Ajax begint. Kökçü telt de dagen al af. ,,We gaan vol vertrouwen naar zondag. We kunnen niet wachten.”

Maar, benadrukt Slot: van tevredenheid is nog geen sprake. ,,Tevredenheid wil nog weleens leiden tot luiheid”, aldus de coach. ,,De jongens mogen zeker niet tevreden zijn. We zijn heel blij met waar we staan, maar nu we er staan, willen we er alles aan doen om daar te blijven.”

Sportman en sportvrouw

Het was maandagavond niet alleen Feyenoord dat de klok sloeg. Hockeyster Pien Sanders werd uitgeroepen tot sportvrouw van het jaar. De 24-jarige hockeyster, die uitkomt voor recordkampioen Den Bosch, speelde in 2022 haar eerste WK en maakte deel uit van het team dat in het Spaanse Terrassa ongeslagen wereldkampioen werd. De wereldtitel was één van de weinige prijzen die nog ontbrak in de prijzenkast van Sanders, die al goed gevuld was met een Olympische titel en twee Europese titels.

Volledig scherm Pien Sanders © Pro Shots

De verkiezing van sportman van het jaar werd gewonnen door parazwemmer Thomas van Wanrooij. De Rotterdammer schitterde in 2021 al op de Paralympische Spelen in Tokio en trok die lijn in 2022 ‘gewoon’ door. Op het Portugese eiland Madeira bereikte hij op het WK op drie van de vier afstanden het podium; met twee bronzen en één zilveren plak in de koffer reisde Van Wanrooij in juni terug naar Nederland.

De jongste prijzenpakker van de avond was de 13-jarige Amira Tahri. Ze ontving de award van sporttalent van het jaar uit handen van oud-burgemeester Ivo Opstelten, die het talent begroette met een boks. Als geboren en getogen Rotterdamse pakte Tahri vorig jaar in Amsterdam al haar zesde wereldtitel kickboksen.

Volledig scherm Amira Tahri © Jan de Groen