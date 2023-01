Doelstelling bijschaven? Sparta wil drie wedstrijden én transferwindow afwachten

Mack Bruining zat in diepe put na forse schorsing: ‘Ik wilde niet meer verder en deed een zelfmoord­po­ging’

Hij zag het niet meer zitten en had zelfmoordgedachten. De wereld van basketballer Mack Bruining stortte op 22 september in toen hij te horen kreeg dat ie wegens het ontlopen van een dopingtest tot 31 maart 2024 wereldwijd is geschorst. Bruining krabbelde op, kreeg een openbaring en treedt het leven weer positief tegemoet.

