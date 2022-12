Tegenstanders straks voor even teamgenoten: ‘Kan mijn korfbalvader Ben Crum niet weigeren’

,,We hadden hier nog iets goed te maken’’, zegt Danny den Dunnen, aanvoerder van de Hardinxveldse korfballers. Daarmee verwees de ex-PKC’er en voormalig international expliciet naar de verloren hoofdklassefinale in april van dit jaar aan de Dordtse Vorrinklaan, toen HKC de promotie naar de Korfbal League aan Unitas moest laten.

,,Voor mij was dat een bijzondere wedstrijd, omdat ik die per se nog eens wilde spelen na mijn terugkeer. Ik heb aan grote internationale toernooien meegedaan en in zaalfinales gestaan, maar die wedstrijd bezorgde me echt kippenvel met een heel dorp dat uitgelopen was om ons hier te supporteren.’’

Ernstige knieblessure

Waar HKC op het veld wel promoveerde, miste het in de zaal ook in tweede aanleg de promotie na een tweekamp over drie duels met Groen Geel. ,,Met een verjongde ploeg, met - denk ik - meer kwaliteit zijn we nu nog zoekende’’, stelde Den Dunnen, wiens zus Nadhie herstellende is van een ernstige knieblessure. ,,Maar dit was cijfermatig onze makkelijkste wedstrijd in de zaal.’’

Quote We zijn lastig voor elke tegenstan­der, verdedigen goed, strijden volop en zijn echt een team Joost Hofman, Speler DeetosSnel

DeetosSnel, waar Quinty de Kroon (werk) ontbrak, bereikte via een gewonnen tweekamp met GKV de Korfbal League 2 en verraste tot nu toe onder Leon Simons in die competitie . ,,We zijn lastig voor elke tegenstander, verdedigen goed, strijden volop en zijn echt een team. Ik heb het echt naar mijn zin tussen die jonge gasten’’, genoot aanvoerder Joost Hofman. ,,DeetosSnel telt weer mee.’’

Teamgenoten

Voor Hofman en Den Dunnen zit het korfbaljaar er nog niet op. Donderdag zijn zij teamgenoten tijdens de speciale Noord-Zuid-ontmoeting tijdens de Korfbal Challenge. ,,Mooi om mee te maken’’, aldus Hofman. Den Dunnen: ,,Als mijn korfbalvader Ben Crum me vraagt, kan ik niet weigeren.’’

