FC Dordrecht lijdt monsternederlaag bij Heracles Almelo: ‘Na zo'n duel moet je je alleen maar schamen’

,,Na zo'n duel moet je je alleen maar schamen’’, was het commentaar van trainer Michele Santoni. ,,Het was een groot verschil tussen een eredivisiewaardige ploeg en een team dat als kleine kinderen liep te verdedigen en nog heel veel stappen moet maken.’’

Ten opzichte van de 1-0 zege van afgelopen zondag bij TOP Oss had Santoni drie wisselingen aangebracht. Jari Schuurman, hersteld van een ‘ijsbeentje’, keerde terug in het elftal ten koste van Benjamin Reemst, Devon Koswal verving de geschorste aanvoerder Toine van Huizen en Mauro Savastano kreeg de voorkeur als ‘wingback’ op rechts boven Jerailly Wielzen. De Belg Mathis Suray droeg de aanvoerdersband.

‘Italiaanse’ wijze

FC Dordrecht hoopte de productieve lijstaanvoerder in de Keuken Kampioen Divisie op ‘Italiaanse’ wijze te bestrijden met het gewijzigde verdedigingsblok, maar kwam van een ijskoude kermis thuis. Binnen acht minuten keken de bezoekers al tegen een achterstand aan. Thomas Bruns ontsnapte aan de Dordtse buitenspelval en legde de bal met het hoofd af op Samuel Armenteros die doelman Liam Bossin klopte.

Daarna kabbelde de wedstrijd lang voort en speelde FC Dordrecht zich steeds beter in de wedstrijd. De gelijkmaker, aangetekend door Aliou Baldé die op aangeven van Elso Brito met de borst zijn zevende treffer van het seizoen binnenliep, was na een lange aanval een fraaie beloning. Maar veel plezier hadden de gasten niet van dat geluksmomentje in Erve Asito: via Emil Hansson, Thomas Bruns en Samuel Armenteros liep Heracles halverwege bijna één op één als het ging om het benutten van de kansen.

Te zelfzuchtig

Meteen na de pauze, met Wielzen voor Savastano, kreeg FC Dordrecht twee geweldige kansen om iets terug te doen: Longo knikte over waar Suray er nog beter voor stond, Baldé was te zelfzuchtig waar een assist op Longo een nog betere optie was geweest. Heracles toonde hoe je wel klinkende munt uit doelrijpe kansen slaat: weer Armenteros en Nikolai Laursen maakten het Overijsselse halve dozijn aan doelpunten compleet.

Na een korte doelpuntenpauze voerde Hansson met twee treffers de score naar nog pijnlijker proporties op. Schamele troost: de 11-0 van Heracles uit het seizoen ‘60-’61 tegen stadgenoot EBOH bleef buiten bereik.

,,We hebben een keiharde les in efficiëntie gehad. We misten vandaag ervaring, leiderschap. Niemand was in staat om het op te pakken. Het is Dordrecht-onwaardig om er met 8-1 af te gaan.’’

