Emma Rekar bleef Sliedrecht Sport ondanks leegloop wél trouw: ‘Ik ben geen wegloper’

Paul Koster bij Wieldrecht terug op zeer bekend terrein: ‘Voor mijn vader zal het extra speciaal zijn’

Hij was er actief in de jeugd, speler van de hoofdmacht, jeugdtrainer én assistent en voegt komend seizoen aan dat rijtje dus een nieuwe dimensie toe: Paul Koster treedt bij Wieldrecht, de club waar het voor hem op voetbalgebied allemaal begon en de vereniging die voor altijd een bijzonder plekje in zijn hart heeft, aan als hoofdtrainer.

23 december