Na 47 jaar zwijgt de Bredase stem van de TT: ‘Als speaker kon je de races in Assen vroeger romantischer maken’

Marathon Cup Breda Marathon­rij­ders houden dubbel gevoel over aan de eerste vorstweek: ‘Stiekem wil je ook één van die grote meren oprijden’

De marathonschaatsers hebben een aparte week achter de rug. Eindelijk lag er weer natuurijs in het land. Maar tussendoor moest ook nog hun Cup-wedstrijden afwerken op de kunstijsbanen. Zoals zaterdag in Breda. Gary Hekman won, maar liever had hij die dag ergens op een meertje willen rijden. ‘Als je het over genieten hebt, gaat er niks boven de open natuur.’

18 december