Nieuwe wielerklassieker Slag om Woensdrecht gaat ‘Fokker Slag om Woensdrecht’ heten

Met het binnenhalen van vliegtuigbouwers Fokker Services en Aviolanda Aerospace haalt de organisatie van de nieuwe klassieker in Woensdrecht een grote naam uit de regio binnen. ,,Als organisatie zijn we erg blij met dit oer-Woensdrechtse bedrijf als belangrijke partner. CEO van Fokker Services Roland van Dijk en directeur van Aviolanda Aerospace Sander Heijmans zijn beiden graag bereid om deze grote wedstrijd te adopteren als naamsponsor en partner", laat organisator Niels van Elzakker weten.

De naam van de koers - Slag om Woensdrecht - verwijst naar de gelijknamige bloederige strijd tussen de geallieerden en de Duitse bezetter in oktober 1944. Daar komt de naam van Fokker nu dus bij. Scherprechter in de 168 kilometer lange klassieker met start en finish in Hoogerheide wordt, behalve mogelijk de wind, de 1,8 kilometer lange kasseistrook in de Hogerwaardpolder, die ooit in de Scheldeprijs en de World Ports Classic figureerde.