Dirk Van Rompuy en VR Racing gaan voor top tien: “Onze ambities zijn stevig en we hebben ons dan ook zeer goed voorbereid”

autosport dakar classicOp zaterdag 31 december gaat in Saoedi-Arabië de eerste grote autosportwedstrijd van het nieuwe jaar van start. De Dakar vormt het decor van een strijd in de onmetelijke woestijn van het land in het Midden-Oosten, een decor waar we ook enkele Belgen aan het werk zien, waaronder een heus Antwerps team, VR Racing.

VR Racing is al jaren een bekende op circuit en op rallywegen in binnen- en buitenland. Voor de tweede opeenvolgende maal trekt het team ook richting de Dakar. In 2022 diende de drijvende kracht, Dirk Van Rompuy, vanwege een Covid-infectie nog op te geven. Dit jaar staat het team met twee wagens aan de start.

Voor Dirk Van Rompuy is het de vierde deelname, na de edities 1998 met Marc Flamand als corijder en 2003 met Serge Bruynkens naast hem. In 2022 startte Dirk Van Rompuy in een Toyota HDJ 80 in de Dakar Classic, voor wagens van voor 2000. “Dit jaar doen we dat terug en wel met twee identieke Toyota, eentje voor mezelf en Chris Goris. Het andere exemplaar is voor een straf duo, met name Erik Qvick en Jean-Marie Lurquin”, vertelt Dirk Van Rompuy voor de start van de wedstrijd.

Erik Qvick is bekend als tuner en racer, Jean-Marie Lurquin stond in het verleden als navigator meerdere malen op het podium in de Dakar en vandaag zit zijn zoon Fabian naast de levende legende Sébastien Loeb in de wagen tijdens de Dakar. Het team krijgt overigens technische ondersteuning van het Spaanse TH Trucks.

Authentieke Toyota

“Onze wagen is overigens een exemplaar dat destijds de Dakar al gereden heeft en daardoor dingen we mee voor een wel erg speciaal klassement: de Iconic Classic Club”, gaat Dirk Van Rompuy voort. “Onze ambities zijn stevig en we hebben ons dan ook zeer goed voorbereid met onder meer een deelname aan drie rallyraids in Spanje. Makkelijk zal het niet worden, want de competitie voor de Classic-voertuigen wint aan interesse. De iconische wagens zijn een lust voor het oog en meer en meer mensen vinden er hun ding. Onze ambitie is in de eerste plaats uitrijden en we als het kan een top tien binnen onze klasse.”

De Dakar start op zaterdag 31 december met een proloog en eindigt op 15 januari.

