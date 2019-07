Warmere dagen met meer zon op komst

Aan de kust kunnen de maxima woensdag oplopen tot een graad of 23, maar in het binnenland worden temperaturen van 25 graden en meer verwacht. Met het stijgen van de temperatuur neemt ook de kans op een enkele regen- en onweersbui toe. Dat verwacht Weeronline .

Vandaag en morgen is het nog koel voor de tijd van het jaar. Er trekken ook veel wolkenvelden over het land, lokaal valt motregen en er waait een matige noordwestenwind. Ook dinsdag is er nog veel bewolking, maar blijft het op de meeste plaatsen wel droog en wordt het ook al wat warmer. Woensdag krijgt de zon alweer wat meer ruimte en blijft het waarschijnlijk ook droog. Donderdag en vrijdag neemt de kans op wat buien toe.