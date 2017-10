Vrouw in scootmobiel (71) tot bloedens toe beroofd van sieraden in Hoogerheide

HOOGERHEIDE - Maandag rond 15.15 uur is een 71-jarige vrouw uit Hoogerheide in haar woonplaats beroofd van enkele gouden armbanden.

De vrouw reed in haar scootmobiel over de Prins Clausstraat in Hoogerheide toen zij werd aangesproken door een man in een lichtgrijze Saab. De vrouw wilde antwoord geven op de vraag van deze man en stopte bij de auto. De man greep vervolgens haar pols vast en rukte twee gouden armbanden van haar arm. Toen de vrouw begon te gillen en te slaan, is het voertuig vertrokken.

De vrouw raakte tot bloedens toe gewond aan beide armen. Bij het grijpen van de armbanden is haar vel van haar armen afgestroopt doordat de sieraden zo hard van haar arm werden getrokken. Zij is naar het ziekenhuis overgebracht en is daar behandeld aan haar verwondingen.

Signalement

De politie is op zoek naar de twee mannen die hierbij betrokken waren. Zij reden in een lichtgrijze Saab met behoorlijke schade aan de voorruit, schade aan de linkervoorkant van de auto en een Frans kenteken.

Het gaat om twee mannen met het volgende signalement:

Man 1, de bijrijder in de lichtgrijze Saab: Een getinte man met een Noord-Afrikaans/Mediterraan uiterlijk, hij had een fors postuur en een dikke buik, een rond hoofd met donkere ogen en zwart kort haar ietwat kalend. De man was ongeveer 40 jaar oud en had een stoppelbaard. Hij droeg donkergekleurde kleding, vermoedelijk iets blauws.



Man 2, de bestuurder van de lichtgrijze Saab: Een getinte man met Noord-Afrikaans/Mediterraan uiterlijk. Deze man was ongeveer 30 jaar. Hij had een dun baardje of uitlopende bakkebaarden over zijn kaaklijn en zwarte haren die aan de ene kant wat langer zijn dan aan de andere kant. Zijn haar is licht gekruld, er zit slag in. De man is ongeveer 1.70 meter lang en heeft een slank postuur.

Getuigen en informatie gezocht