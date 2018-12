Vriendschappen gaan verloren op camping De Veerhoeve in Wolphaartsdijk

In groepjes werden de gasten van de camping destijds uitgenodigd om in de kantine naar de toekomstplannen van Leisure2B - het bedrijf van Blom - te komen luisteren. Nadat de eerste groep het verhaal had aangehoord, ging het nieuws natuurlijk meteen als een lopend vuurtje over de camping. En goed nieuws was het allerminst. Alle gasten kregen te horen dat ze weg moeten. De stacaravans maken plaats voor huisjes. Camping De Veerhoeve wordt vakantiepark Veerse Kreek (eerst was het Visserskreek).