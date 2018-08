Sloop Ter Schorre met applaus verwelkomd

Het in 1973 geopende, verouderde Ter Schorre stond al sinds begin 2014 leeg. Nog maar 28 verpleeghuisbewoners zaten erin. De meesten waren in 2006 verhuisd naar het nieuwe Ter Schorre aan de Bachlaan. Na de opening van appartementencomplex Máxima naast het oude Ter Schorre gingen ook de laatste bewoners er weg.

Ter Schorre had allang plaats moeten maken voor woonflats. De woningmarktcrisis gooide roet in het eten. Omwonenden bleven klagen over vandalisme, waarop de gemeente Terneuzen Van der Poel vorig jaar opriep snel te slopen en dwangsommen oplegde.

Inmiddels is de economie ook aangetrokken. De eerste van de drie geplande woontorens gaat 22 september in de verkoop. Daarin komen 48 appartementen, vanaf 275.000 euro. ,,Dit is de laatste plek aan de Westerschelde in Terneuzen waar nog zoiets kan worden gebouwd", sprak De Regt hoopvol.