Slecht weer deert mij niet tijdens mijn vakantie

Wie nu in Zeeland op vakantie is, treft het niet erg met het weer. Een dagje bakken en zonnen op het strand zit er niet in. En wie dan maar gaat fietsen of wandelen, krijgt met enige regelmaat een bui op z'n hoofd. Leuk is anders, al gaat iedereen er anders mee om. De één gaat moedeloos een week eerder terug naar huis, de ander blijft lachen en maakt er het beste van. Hoe is dat voor u? Baalt u ervan als het tijdens uw vakantie slecht weer is, of vermaakt u zich altijd wel?