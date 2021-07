Schrappen zomerfestivals is verstandig

Het kabinet maakte maandag bekend dat meerdaagse festivals er deze zomer niet in zitten. Het verbod erop is verlengd van half naar eind augustus. Het aantal coronabesmettingen is te hoog, vindt de regering, en door de aangescherpte testeisen is het niet te doen om een festival met overnachtingen te organiseren. Wat vindt u: een wijs besluit, of overdreven?