Ik wil best in een winkel werken

Wie een baan zoekt als verkoopmedewerker, kan kiezen uit tientallen vacatures. Zeeuwse winkels schreeuwen om personeel. In Zeeland wonen simpelweg niet genoeg mensen om alle banen in te vullen, en de concurrentie van horeca en zorg is groot. Werken in een winkel: zou het iets voor u zijn?