Ik kijk uit naar het EK voetbal

Vrijdagavond om 21 uur rolt de bal voor de eerste keer: dan begint met het duel tussen Italië en Turkije het Europees Kampioenschap voetbal. Nederland is zondag voor het eerst aan de beurt. Het toernooi lijkt in het land minder te leven dan de vorige keren dat Oranje meedeed, al zijn er - ook in Zeeland - best huizen en zelfs hele straten versierd. Hoe zit het met u: heeft u er een beetje zin in?