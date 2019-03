Half miljoen kiezers raadplegen Kieswijzer Provinciale Staten

De Kieswijzer bestaat niet uit stellingen, maar uit vijf uiteenlopende oplossingen voor een probleem. ,,Een traditionele stemhulp bestaat uit een reeks stellingen waarmee je het eens of oneens bent”, zegt Rudy van Belkom van Het Nieuwe Kiezen en initiatiefnemer van de Kieswijzer. ,,Dat levert een te zwart-wit beeld op. In veel gevallen doet dat geen recht aan wat je vindt. In de Kieswijzer kies je bij ieder thema uit vijf uiteenlopende oplossingen voor een probleem. Daarmee is de kans veel groter dat jouw smaak er wel tussen zit. Zo krijg je als kiezer een genuanceerder beeld van welke partij het beste bij jou past.’’



48 procent

De opkomst tijdens de vorige Statenverkiezingen in 2015 was 47,8 procent. In onderstaande infografiek is te zien welke partij in een gemeente de grootste was.