Giftig PFAS vermoedelijk op veel meer plaatsen in Brabant

In Brabant gaat het om 120 afvalverwerkers. Volgens verantwoordelijk gedeputeerde Elies Lemkes-Straver is de controle van deze bedrijven op PFAS tot nu toe achterwege gebleven door het ontbreken van duidelijke landelijke richtlijnen. Ook in de afgegeven vergunningen is er niks over opgenomen. Zorgelijk, vindt ook de CDA-bestuurder. ,,Maar we weten door het ontbreken van die richtlijnen nog niet waar we aan moeten toetsen. Dat maakt het erg lastig.”