Duitse toerist, kom ook naar de Zeeuwse minicampings!

Onbekend maakt onbemind. Hoewel er elk jaar meer Duitse vakantiegangers vakanties boeken in Zeeland, profiteren de minicampings nauwelijks van die toeloop. Slechts 2 tot 8 procent van de vakantiegasten op minicampings komt uit Duitsland. Op reguliere grote campings is dat ruim 60 procent. ,,We moeten onze minicampings gaan promoten in Duitsland, want nu vinden ze ons niet'', zeggen drie Walcherse exploitanten van minicampings.

Natuurlijk hebben ze wel eens Duitse gasten. En die zijn uitermate tevreden over de rust, de ruimte, de wifi, de stroomaansluitingen en het verwarmde sanitair. Maar het zijn vaak toevalstreffers, weet Arrianne Verduijn van minicamping De Vlegel in Koudekerke. Duitsers ontdekken de minicamping vaak omdat er ze langsrijden, stoppen en er rondneuzen. Of ze hebben het kampeeradresje het van horen zeggen. Zelden boeken ze via internet een plaats op een minicamping.

Om een graantje mee te pikken van de aanzwellende Duitse toeristenstroom, hebben Joyce de Visser van minicamping De Visser in Zoutelande, Arrianne Verduijn van minicamping De Vlegel in Koudekerke en Sonja van de Putte van minicamping De Boshoek in Serooskerke de koppen bij elkaar gestoken. Ze riepen ook de hulp in Stichting Zigzag en het Goese marketingbureau Mcomm.

Joyce de Visser: ,,We hebben het initiatief genomen om ons beter vindbaar te maken. Ten eerste hebben we een enquête uitgezet onder de 300 minicampings die Zeeland telt. Duitse campinggasten konden de vragenlijst invullen. Dat is op 25 minicampings gebeurd. De resultaten worden volgende week woensdag bekendgemaakt tijdens een inspiratiebijeenkomst in Dok41 in Vlissingen.''

De drie dames kunnen wel een tipje van de sluier oplichten. De Visser: '',,We zijn onbekend en dus onbemind. Minicampings voeren geen reclamecampagnes in Duitsland. Daar hebben ze geen budget voor. Grote campings kunnen dat wel. Misschien kunnen we als minicampings de krachten bundelen om gezamenlijk reclame te maken.''

De drie denken dat Duitse toeristen een verkeerd beeld hebben bij een minicamping. De Visser: ,,Ze associëren dat met minimaal en basic, terwijl de meeste minicampings van alle gemakken zijn voorzien. Ook de Duitser met een grote caravan vol apparatuur kan op een minicamping fijn vakantie vieren. In alle rust en met veel ruimte. Dat verhaal moeten we de Duitse toerist zien te vertellen: kom ook eens naar ons!''

De minicampings richten zich puur op de Duitse markt. Duitsers rijden net zo makkelijk even naar de Zeeuwse kust en, belangrijker nog, zijn doorgewinterde kampeerders. De caravanverkopen nemen er nog steeds toe. Belgen huren eerder een chalet. Duitsers hebben ook een andere plus, weet Van de Putte: ,,Het kan hen niet schelen als het een keer slecht weer is. Ze komen toch wel. Wat dat betreft zijn het de ideale gasten om je toeristisch seizoen te verlengen. We hebben nu een seizoensbezetting van 75 tot 80 procent. Als we in het voor- en najaar meer Duitse gasten kunnen trekken, zorgt dat voor meer inkomsten. Ook de omliggende horeca en de winkels profiteren daar weer van.''

