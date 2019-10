De PZC zoekt online videomakers! Iets voor jou?

Wat verwachten we van jou?

Je wordt ingezet voor korte nieuwsvideo’s of reportages. Je hebt ervaring met het filmen van online video’s. Je kunt zelfstandig een item draaien en je beschikt over een eigen cameraset met microfoon. Je bent communicatief sterk, volgt het nieuws op de voet en bent een aanpakker. Je hebt een rijbewijs en de beschikking over eigen vervoer.