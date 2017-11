Aanvraag raadgevend referendum veerboot Breskens-Vlissingen

Keijmel heeft een plan gemaakt voor de terugkeer van een autoveer tussen Breskens en Vlissingen. Inzet van het referendum wordt de vraag: 'Moet de provincie Zeeland op het veer Vlissingen-Breskens autovervoer mogelijk maken als dit financieel aantrekkelijker en duurzamer is ten opzichte van de huidige situatie (fietsvoetveer) zonder dat het autovervoer onder de Westerschelde (de Westerscheldetunnel) hier onder lijdt?'

Volgens Keijmel zijn er inmiddels voldoende handtekeningen verzameld voor een referendumaanvraag. Hij is samenwerking aangegaan met de initiatiefnemers van het landelijke Sleepnet-referendum dat tegelijkertijd met de gemeenteraadsverkiezingen in maart wordt gehouden. Ook het provinciale referendum over het veer zou dan moeten plaatsvinden.