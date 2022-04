Picknicken met bananenbrood

Column Margot Verhaagen Jeugdher­berg

Mijn vader en moeder hebben pas verkering en gaan er een paar dagen samen op uit. We schrijven het voorjaar van 1955. Mijn moeder is 18 en mijn vader is 21 jaar. Ze fietsen vanuit Kapelle naar Bergen op Zoom, naar de jeugdherberg Klavervelden, die daar in de bossen ligt. Ze slapen er apart op slaapzalen. Volgens mijn moeder werd er streng op gelet dat de jongens en de meisjes niet konden mixen. In die tijd had je in de jeugdherbergen nog een ‘vader’ en ‘moeder’ die een oogje in het zeil hielden.

3 mei