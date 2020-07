Zzp’er worden? Dit moet je niet vergeten

WerkvragenJe weg vinden op de arbeidsmarkt kan best lastig zijn. Om je een handje te helpen, beantwoorden experts hier wekelijks een veelgestelde vraag over werk. Vandaag: ‘Wat mag ik niet vergeten als ik voor mezelf wil beginnen?’

Freddie Kesteloo is Adviseur Ondernemersondersteuning bij de Kamer van Koophandel. Kesteloo beantwoordt via chat, telefoon en mail vragen van mensen die een eenmanszaak willen beginnen. ,,In maart was het rustig, nu krijgen we weer veel vragen. Bijvoorbeeld over parttime ondernemen. Ik spreek studenten die starten met ‘dropshipping’: online verkopen zonder voorraad. Of 65-plussers die een groot netwerk en veel puf hebben.’’

Petra Jacobi is ondernemerscoach bij Starten Zonder Stress. ,,Veel mensen kiezen voor het ondernemerschap omdat ze vrijheid willen. Vervolgens worden ze alsnog geleefd door hun werk. Ik help ze overzicht creëren en onzekerheden overwinnen. Ondernemer zijn is heel veel beroepen tegelijkertijd: van marketeer tot boekhouder. Je hoeft niet alles zelf te kunnen, leer om hulp te vragen.’’

Wil je zzp’er worden? Deze tips helpen je op weg:

1. Bekijk je startsituatie

Wil je naast een vaste baan beginnen met freelancen in hetzelfde werkveld, wees er dan zeker van dat je je werkgever daarmee niet tegen de haren in strijkt. Kesteloo: ,,Zoek het relatie- en concurrentiebeding in je contract op. Soms mag je van een werkgever niet zomaar voor bepaalde klanten werken.’’

Starten als zzp’er met een WW-uitkering kan ook, vraag dan het UWV naar de voorwaarden. Kesteloo: ,,Je mag bijvoorbeeld pas na zes weken in de WW een eenmanszaak beginnen. Ook wordt een deel van de uitkering ingehouden.’’ Starten vanuit de bijstand? Informeer bij de gemeente naar gevolgen en mogelijke begeleiding.

2. Zorg voor een vangnet

Jacobi: ,,Als je meteen afhankelijk bent van de inkomsten van je bedrijf, geeft dat vaak stress.’’ Zij ziet onder meer 50-plussers die na een reorganisatie hun droom kunnen najagen en starten met behoud van salaris of WW. ,,Voor anderen kan het prettig zijn om naast het ondernemerschap een alternatieve inkomstenbron te hebben: een deeltijdbaan, uitkering of het salaris van een partner.’’

3. Wees realistisch in je verwachtingen

Jacobi: ,,De startfase van een bedrijf is gemiddeld 3 tot 5 jaar. Zo’n 40 procent van de ondernemers schrijft zich binnen die periode weer uit. Wees daarom realistisch in je plannen en leg een goed fundament onder je bedrijf. Stel jezelf een concreet doel en maak een stappenplan. Denk vooraf na over hoeveel tijd en energie je hebt en wat je wilt bereiken.’’

Een ondernemersplan kan ook inzicht geven, zegt Kesteloo. ,,Bekijk je kosten en zoek uit met welke belastingsoorten je te maken krijgt. Hoeveel heb je nodig om van te leven? Moet je een absurd hoog uurtarief vragen om rond te komen, dan gaat het misschien niet lukken.’’

4. Lees de kleine lettertjes

Bekijk de regelgeving voor jouw branche en regel de juiste vergunningen, raadt Kesteloo aan. ,,Als cateraar kun je controles krijgen van de voedsel- en warenautoriteit. En voor thuiskapsters gelden andere regels dan voor een kinderdagverblijf.’’

Denk ook aan de verzekeringen die je als zelfstandige moet regelen. Kesteloo: ,,Er komt binnenkort een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zzp’ers. Ook verstandig zijn een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering en een pensioenregeling.’’

5. Vergeet de administratie niet

Bedenk je goed: Bij zzp’en komt een hele (digitale) papierwinkel kijken. Iets vergeten te noteren of door te geven aan de Belastingdienst is geen optie. Kesteloo: ,,De btw-aangifte móet je elk kwartaal invullen, zelfs al had je geen omzet. Vergeet je hem twee keer, dan krijg je een boete.’’

6. Investeer in het vinden van klanten

Jacobi: ,,Veel ondernemers vinden het eng om zichtbaar te zijn, maar willen wél gevonden worden. Zorg dat je onzekerheden geen belemmeringen vormen. Werk aan je zichtbaarheid, bijvoorbeeld door mensen te benaderen of blogartikelen te schrijven.”

