Zzp’er Janneke (42) verdeelt samen met anderen 18 miljoen euro: ‘Nooit gedacht hier blij mee te zijn’

In veel gemeenten hebben zelfstandige ondernemers een beroep gedaan op de Tozo-regeling. De gemeente Utrecht heeft sinds het uitbreken van de coronacrisis bijna 18 miljoen euro uitgekeerd. In totaal deden 9400 zzp’ers een beroep op de regeling. Dat is bijna een derde van het totaal in de stad.

De Utrechtse cabaretière Janneke Jager (42) is één van de mensen die een beroep deden op de zogeheten Tozo- regeling (Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers). ,,Ik zag net vandaag dat het bedrag is bijgeschreven’’, zegt ze. ,,Ik had nooit gedacht hier blij mee te zijn, maar het is fijn dat het bestaat.’’ Ze is tevreden over de procedure waarover de stad volgens haar helder communiceert.

Onderuit gemaaid

Jager timmert de laatste jaren succesvol aan de weg met haar eigen programma, maar verdient ook bij als trouwambtenaar en met het presenteren en leiden van congressen. ,,Ik ben nu zo’n tien jaar bezig in het theater. Daar zat goed schot in, maar het is in één keer allemaal onderuit gemaaid. Op 7 maart was mijn laatste optreden en ik had er nog 22 te gaan. Half mei zou ik met try-outs van mijn nieuwe voorstelling beginnen. Dat is allemaal weg en ik heb nog geen idee hoe het verder moet. Ik speel bijvoorbeeld vaak in een Utrechts theater, maar hoe is dat straks met een vijfde van de capaciteit? Dan speel ik weer voor twintig mensen, net als vroeger. Wat doet dat met de magie van de zaal?

Ook de congressen zijn er niet meer en de huwelijken waarvoor zij gevraagd werd, zijn meestal met een jaar uitgesteld.

Quote Ik ben nu zo’n tien jaar bezig in het theater. Daar zat goed schot in, maar het is in één keer allemaal onderuit gemaaid Janneke Jager

Zorg heeft Jager ook over de duur van de bijzondere steunregeling die voor drie maanden is afgekondigd: maart, april en mei. Daarna ontstaat opnieuw onzekerheid. ,,Gelukkig heb ik een partner met inkomsten zodat de vaste lasten betaald kunnen worden, maar ik oriënteer me wel op ander werk of bijscholing. En dat terwijl ik 100 procent gegaan ben voor mijn droom: een theatercarrière.”

Misverstand

Overigens was het niet voor alle zelfstandigen even eenvoudig de uitkering te bemachtigen. Farida Baalbaki (25) belandde per abuis in de molen voor de gewone bijstandsuitkering. De evenementenmanager kreeg niettemin wel verzoeken om coronagerelateerde informatie aan te leveren. Juist vorige week werd het misverstand opgehelderd, maar kreeg ze te horen weer achterin de rij aan te moeten sluiten. ,,Dat betekent weer vier tot zes weken wachten”, aldus Baalbaki.

De Tozo-regeling is onderdeel van het miljardenpakket ter ondersteuning van het bedrijfsleven in coronatijd. Ze kunnen gedurende drie maanden 1500 euro krijgen als ze hun inkomen grotendeels zijn kwijtgeraakt als gevolg van het coronavirus.

Quote Ik moet nu weer vier tot zes weken wachten Farida Baalbaki

Voorschot

Van de 9400 Utrechtse aanvragen bleken er 8300 te voldoen aan de voorwaarden. Ongeveer 7000 zelfstandigen hebben volgens een woordvoerder van de gemeente inmiddels een voorschot ontvangen. Utrecht zei bij de openstelling van de maatregel eind maart dat de aanvragen binnen vier weken behandeld zouden worden en als ze aan de criteria voldoen, ook zouden worden uitbetaald. Dat is volgens de woordvoerder wel in verreweg de meeste, maar niet alle gevallen gelukt.

Op dit moment lopen nog 1300 aanvragen waarbij de gemeente wacht op de aanlevering van bewijsstukken en andere basale informatie van de aanvragers. De uitvoering van de regeling liep begin april vertraging op doordat het rijk aanvullende voorwaarden stelde, die op hun beurt weer tot veel vragen van aanvragers leidden. Dat schreef het dagelijks gemeentebestuur eerder al aan de gemeenteraad.

Traag

Twee weken geleden stelden gemeenteraadslid Martijn van Dalen (VVD) en enkele andere raadsleden van vooral oppositiepartijen schriftelijke vragen over de snelheid bij de Tozo-uitkering. Hij kreeg van diverse kanten signalen dat de verstrekking traag zou gaan. Inmiddels lijkt dat volgens Van Dalen, die nog altijd wacht op de beantwoording van zijn vragen, verleden tijd. ,,De mensen die ik twee weken geleden sprak, hebben inmiddels een uitkering ontvangen.‘’

Ook ZZP Nederland ontvangt klachten over trage uitkering, maar Utrecht hoort volgens een woordvoerder daar niet tot de zondaars.