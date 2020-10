Zo word je met hulp van de wetenschap een meesteronderhandelaar

Wie doet de afwas vandaag? En wie zet het vuilnis buiten? Krijg jij op je werk de leiding bij die nieuwe opdracht die iedereen wil? Of mag je opruimen als de rest klaar is? ,,We maken constant afspraken met elkaar over het verdelen van bijvoorbeeld eten, tijd of geld”, vertelt Van Beest. ,,Vaak is er dan sprake van concurrentie en dan moet je kunnen onderhandelen.”