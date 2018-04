Zo steekt jouw cv er met kop en schouders bovenuit

In je zoektocht naar werk kan het cv je maken of breken. Wie het verkeerd aanpakt, kan ondanks een prima achtergrond tóch over het hoofd worden gezien. Wat moet je doen om de aandacht van recruiters te grijpen?

Waar het vroeger vooral draaide om een vlammende sollicitatiebrief waarin je opleiding en werkervaring opsomt en een cv slechts bijvoegde, zijn de rollen nu omgedraaid. Juist het cv is leidend geworden. Bij populaire vacatures scannen recruiters en (hr)-managers slechts dit document om te kijken of je geschikt bent. Dus moet je in die vijf tot tien seconden aandacht die jouw cv krijgt zodanig indruk maken dat er verder wordt gelezen.

Maar hoe doe je dat? ,,Laat zien wie je bent en wat je brengt”, zegt recruiter Floor Nobels. ,,Je cv moet geen droge opsomming van feitjes zijn. Het moet je persoonlijkheid weerspiegelen. Het kiezen van een nieuwe werknemer is een zakelijke keuze, maar zodra twee personen even geschikt zijn, wordt er sneller gekozen voor de persoon gekozen die het meest sympathiek lijkt.”

Quote Het is een gevecht op de vierkante centimeter tussen je capacitei­ten en dat wat relevant is Cees Bakker van het Sollicitatielab

Zorg

Cees Bakker van het Sollicitatielab organiseert nu al zes jaar de verkiezing ‘het cv van de maand’. Hij adviseert werkzoekenden hun cv vooral met zorg te maken. ,,Je kunt niet volstaan met een standaard document dat op je computer staat. Voor iedere functie moet je dat cv aanpassen. Je moet onderzoek doen naar de vacature en het bedrijf, en op je cv uitlichten wat van toepassing is op die functie. Het is een gevecht op de vierkante centimeter tussen je capaciteiten en dat wat relevant is.”



Om op te vallen in die snelle scan van recruiters moet de opmaak van je cv alvast goed zijn. ,,Sommige mensen slaan daar wat in door”, zegt Nobels. ,,Die maken er de cover van een tijdschrift van. Dan krijg ik in plaats van de LINDA de RIA, over werkzoekende Ria. Dat is echt niet nodig. Maar ik wil wel in een oogopslag de persoonsgegevens en de belangrijkste prestaties te zien krijgen. Nog te vaak krijg ik mooie cv’s waarin de contactgegevens of de woonplaats vergeten zijn. En een foto natuurlijk.” Ook Bakker benadrukt het belang van een goede foto. ,,Eentje die past bij de functie waar je op solliciteert, dus niet een foto waar je schoonmoeder vanaf is geknipt.”

Quote Sollicite­ren is onderschei­den en dat cv moet je zien als verkoopdo­cu­ment Cees Bakker van het Sollicitatielab Het ouderwetse cv waar wordt begonnen met de opleidingen en dan via de bijbaantjes als afwashulp en jongste bediende toewerken naar je laatste baan kan echt niet meer. “In die eerste oogopslag wil ik de persoonsgegevens zien en enkele relevante feiten uit je werkverleden, dat moet er bovenaan uitspringen”, aldus Nobels. “Daarna kan het gaan over je opleiding, verleden en zelfs reizen, vrijwilligerswerk of wat je zoal leest als dat relevant is voor je persoonlijkheid en ervaring.”

Mobiel

Bakker: ,,In de eerste oogopslag moet je de recruiter nieuwsgierig maken om door te lezen. Solliciteren is onderscheiden en dat cv moet je zien als verkoopdocument. Pas wel op met toeters en bellen. Als je ergens solliciteert als grafisch ontwerper mag je laten zien wat je allemaal kunt met vormgeving, dat hoeft voor een andere functie niet.” Hij adviseert ook om ermee rekening te houden dat recruiters de cv’s vooral mobiel lezen. ,,Zorg dat je lettertype niet te klein is en bekijk je eigen cv eens op je mobiel.”

Hoe goed je cv er ook uit ziet, je prestaties zijn volgens de kenners nog steeds het belangrijkste. En als je denkt dat er niks te vertellen is over je prestaties omdat je niet zoveel gepresteerd hebt, dan heb je het mis. Zo vertelde Liz Wessel, die de Amerikaanse start-up Way Up is begonnen om starters aan een baan te helpen, onlangs aan Business Insider dat je zelfs als serveerster je prestaties kunt noemen op een cv. Ze adviseert om niet te melden wat je deed als serveerster, maar hoe je het werk deed. Sneller dan je collega’s bijvoorbeeld, of misschien kreeg je meer fooi of een mooie promotie. Nobels wil zien in wat voor teams iemand heeft gewerkt. ,,Hoe groot was het team waar je leiding aan gaf? Wat heeft je team gepresteerd? Wat heb je bijgedragen aan de groei van het bedrijf? Dat soort dingen wil ik lezen.”

Hoe maak je je cv helemaal af? ,,Kill your darlings”, zegt Nobels. ,,Liever je drie laatste banen dan alle banen. Wees ook eerlijk. Als er gaten in je cv zitten, leg dat dan uit. Referenties zijn vaak niet meer nodig, als daar behoefte aan is wordt er in een later stadium om gevraagd. En zorg vooral dat je LinkedIn-profiel in orde en up-to-date is.”