Zo overtuig je je collega’s van jouw goede idee

Ik heb best veel goede ideeën, al zeg ik het zelf. Zet mij in een vergadering en er poppen allerlei wilde plannen en toch wel behoorlijk geniale ingevingen in me op. Vind ik. Van leuke artikelideeën tot plannen die het bedrijf gesmeerder of winstgevender moeten maken: ik zit er nooit om verlegen.

Het probleem is alleen dat anderen meestal niet zo overtuigd zijn van mijn ideeën. Mensen reageren een beetje lauw en het merendeel van mijn goede bedoelingen wordt zonder al te veel aandacht van de tafel geveegd. Tot mijn grote teleurstelling.

Denkkaders

Lang heb ik dan ook gezocht naar manieren om overtuigender te worden, maar ik stuitte op een andere denkfout. Namelijk dat we allemáál onze eigen ideeën de beste vinden, ook al is dat objectief niet zo. En die van anderen vinden we maar zozo, ook al is dat eigenlijk wel een heel goed idee. Ziehier de ‘Not-invented-here bias’: als een idee van een ander komt, of van de concurrent, dan vinden we het gewoonweg niet zo waardevol.

Worden jouw ideeën niet gezien? Dan zijn er eigenlijk drie opties. 1. Je idee is niet zo goed als je zelf denkt, sorry. 2. Je idee past vooral heel goed in je eigen denkkaders, maar niet in die van anderen. (Je wil elke eenzame oudere in Nederland een kitten geven, omdat je zelf heel blij wordt van kittens, maar je teamgenoten houden meer van honden.) 3. Je teamgenoten hebben last van de ‘Not-invented-here bias’. Ze vinden je idee gewoon niet zo goed, omdat het niet hún idee is.

Quote Als een idee van een ander komt dan vinden we het gewoonweg niet zo waardevol.

Oplossing

De oplossing voor dit laatste ligt voor de hand: zorg ervoor dat je teamgenoten het gevoel hebben dat het hun idee is. Zelf ben ik hier erg slecht in. Ja ja, ik weet best wel wat van denkfouten, maar in de praktijk tips tactisch uitvoeren is toch andere kost. Ik ben eerder van het snel mijn geduld verliezen en verbolgen zijn. Doe dat niet.

Het idee is dat je eigenlijk alle stukjes al op tafel legt en dat de ander die bij elkaar weet te puzzelen. Hierdoor krijgen anderen het gevoel dat het hun idee is en zullen ze er eerder mee aan de slag gaan. Krijgen jullie allemaal jullie zin.

Quote Zorg ervoor dat je teamgeno­ten het gevoel hebben dat het hun idee is

Meer weten over onze hersenen op het werk? Chantal van der Leest is ook auteur van het boek Ons feilbare denken op het werk: over denkfouten op de werkvloer (2018).