Zo maak je het leven in de kantoortuin een stukje aangenamer

Psycholoog Thijs Launspach is stressexpert en auteur van het boek Fokking Druk . Hij verwondert zich over het moderne werken en geeft iedere week tips voor meer geluk en minder stress in je werk. Vandaag: overlevingstips voor de kantoorjungle.

Het bleek vorige week maar weer eens uit onderzoek: de kantoortuin is slecht voor de gezondheid. Althans, dit kwam uit een onderzoek van tv-programma De Monitor, die daarvoor verschillende artsen en experts ondervroeg. Hun oordeel: het met veel collega’s opgehokt zitten in een gedeeld kantoor zorgt voor onnodig ziekteverzuim. Meer dan de helft van de experts vindt zelfs dat de kantoortuin in de ban moet worden gedaan.

Wat leek het in eerste instantie een goed idee om grotere, open kantoren te delen met meerdere collega’s. Het was goedkoper (want minder ruimte per kantoortijger) en handiger (kortere lijnen, snel afstemmen) dan kantoren voor individuele werknemers. Het kwam goed uit met de toenemende aantallen flexwerkers. Bovendien was het lekker makkelijk te controleren wat iedereen op de werkplek uitspookte.

Beregezellig

Maar inmiddels is het idee van de kantoortuin dus van het voetstuk gevallen. Het zorgt voor continue afleiding, stress en hoofdpijn. Het maakt je sneller moe en vaker ziek. Moeite met concentratie, het zoveelste griepje dat rondgaat en doorlopende geluidsoverlast zijn redenen voor een groter ziekteverzuim in de jungle van de kantoortuin. Het is zelfs een van de factoren die meespeelt bij de toename van het aantal burn-outs, aldus bedrijfsartsen.

Ook ik werkte ooit in zo’n kantoortuin, toen ik docent was aan de universiteit. Een flexplek delen met een dozijn extraverte medepsychologen, dat was goed voor de kameraadschap en bovendien beregezellig. Lief en leed werd gedeeld. Ik nam de hele dag (actief of passief) deel aan interessante gesprekken. Maar nakijken en mijn lessen voorbereiden? Dat kon ik thuis véél sneller.

Quote Ik nam de hele dag (actief of passief) deel aan interessan­te gesprekken. Maar nakijken en mijn lessen voorberei­den? Dat kon ik thuis véél sneller

Gezond

Mocht je nu onverhoopt overgeleverd zijn aan de grillen van de kantoortuin, dan zijn er wel dingen die je kunt doen om je leven makkelijker te maken. Wissel je vaak van kantoor, koop dan desinfecterende doekjes en neem bureaublad en toetsenbord af - dat is niet neurotisch, want gezond. Bewaar de smalltalk voor bij het koffie-apparaat. Investeer in een geluidswerende koptelefoon.

Luister naar natuurlijke ‘white noise’-geluiden om de geluidsoverlast buiten te houden. Spreek met je collega’s af wanneer jullie elkaar mogen storen, en wanneer niet. Er zijn kantoren waar gekleurde lampjes zijn aangeschaft: groen voor welkom, rood voor opperste concentratie. Je kunt ook aandringen op maatregelen die verder gaan: meer stilteplekken en zoveel mogelijk daglicht en uitzicht per werkplek. Ook het toevoegen van kamerplanten blijkt voordelig voor de gezondheid.

De kantoortuin, we zouden er vanaf moeten stappen maar zitten ermee opgescheept. Gelukkig kun je als kantoortijger in de kantoorjungle wel paal en perk stellen aan de overlast.

Thijs Launspach is psycholoog en stress-expert. Hij schreef de boeken Fokking Druk en Werken met Millennials.