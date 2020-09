Zo krijg je het minder druk door iets juist níet te doen

We zuchten massaal onder het gevoel te druk te zijn. Zo stuurden we in 2019 per minuut 188 miljoen mailtjes en bekeken we 4,5 miljoen video's op YouTube. We worden overladen door prikkels, informatie en verzoeken van anderen. Niet zo gek dat we ons dan te druk gaan voelen. En dat is geen lekker gevoel.

Tijd dus om in actie te komen en af te rekenen met het druk zijn. Gelukkig zijn er veel dingen die je kunt doen om het druk zijn te lijf te gaan. Vandaag een hele concrete tip: schrap werkzaamheden. Klinkt logisch, maar de pijn zit hem natuurlijk in de uitvoering. Het is veel eenvoudiger om gewoon te proberen alles wat op je af komt te handelen.

Mini-experiment: doe eens iets níet

Drukte wordt niet vanzelf minder. Het waait niet over en je tackelt het ook niet meer door een tandje bij te zetten. Je zult echt dingen niet moeten doen. Best lastig als je dat niet gewend bent. Kies daarom deze week iets uit wat wél op je takenlijst staat, maar wat je níet gaat doen.

Voor een ondernemer zijn social media en het web natuurlijk fantastisch. In plaats van het optuigen van een marketing- of specifieker advertentiebudget kun je nu door alleen je tijd te investeren bijna kosteloos je pr bedrijven.

Dus zit ik op LinkedIn, Pinterest, Facebook, Instagram en Twitter én schrijf ik blogs. Een valkuil: want eigenlijk kost het erg veel tijd om regelmatig aanwezig te zijn op al die platformen. Rigoureus neem ik de beslissing om een tijdje niks te posten.

Schuldgevoel

Dat lukt me eigenlijk alleen maar door ook niet meer op die platformen te kijken. Dat levert me onmiddellijk een schuldgevoel op. Maar ook zeeën van tijd en vooral: rust. Na het posten moet je kijken hoe je posts het doen en reageren op ingekomen reacties. En als je dan toch online bent zie je ook meteen nieuwe en interessante updates voorbij komen. Heel verleidelijk om die toch even te gaan lezen en misschien zelfs even te reageren. Als je daarmee klaar bent is het wel weer tijd voor een nieuwe post...

De beslissing iets niet te doen valt me zwaar maar de winst is groot, in tijd maar vooral ook in een druk die is vervangen door rust.

Kritisch

Je kunt van alles lezen over het tijdslurpende vermogen van social media, voor mij geldt dat het echt iets anders is om het ook te voelen. Als ondernemer vind ik niet aanwezig zijn geen permanente oplossing. Wel is deze ervaring dé motivatie om heel kritisch mijn tijd in de gaten te houden. Dat betekent dat ik niet meer op elke reactie reageer, minder kijk, maar nog wel post. Dat betekent ook dat ik minder kijk naar en reageer op posts van anderen. Niet ideaal, maar wel een oplossing die veel rust brengt. Iets niet doen is lastig en zeker niet altijd ‘gratis’, maar wel effectief en nodig.

Mirjam Wiersma is trainer, spreker en auteur. Meer weten over Mirjams experimenten? Lees haar boek Elke werkdag een topdag (2019).

