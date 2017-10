Zo kan het ook: heldere vacatureteksten zonder clichés

Volledig scherm Manus Aa © Foto Spielwork "Vacatures worden altijd volgens hetzelfde format gemaakt", zegt Manus Aa. "Eerst lees je dat het ‘t meest waanzinnige bedrijf ooit is, dan komt er een ellenlange-lijst met taken en vereisten, waarbij altijd gezocht wordt naar het schaap met de vijf poten. Zoals drie jaar werkervaring voor een startersfunctie. Dat kan toch helemaal niet." Daarom richtte hij onlangs Spielwork op, een vacaturesite zonder wollige nietszeggende termen en zonder verkooppraatjes.



Hij kwam op het idee voor Spielwork toen hij anderhalf jaar geleden als fiscalist bij Loyens & Loeff aan het rondkijken was naar andere banen. Het viel hem op dat vrijwel in elke vacature staat dat het een dynamisch bedrijf is dat op zoek is naar een 'hands-on teamplayer zonder 9 tot 5 mentaliteit'. "Oké, maar wat houdt die functie nou precies in? Wat doe je op een dag? Wat ga ik verdienen? Hoeveel uur werk ik echt? Geen enkele vacaturetekst geeft hier eerlijk antwoord op. Terwijl ik denk dat wanneer je als bedrijf een beter beeld schetst, er een betere match ontstaat."

Spielwork laat visueel zien wat een baan inhoudt. En zo ziet dat eruit:

Volledig scherm © Screenshot Spielwork

Wat heb je, wat krijg je, wat doe je

"Om het schaap met de vijf poten te vermijden, hebben we bij ‘wat heb je’ maximaal vijf vereisten staan. Anders schrik je mensen onterecht af. Vaak zijn de vereisten die in een vacature staan meer ‘nice to haves’ dan dat het echt ‘must haves’ zijn. Moet iemand écht vier jaar werkervaring hebben of is één jaar ook goed? En een teamplayer, die wil elk bedrijf hebben. Maar wat voor vaardigheden heb je nodig voor deze baan? Bij een term als stressbestendig, besluitvaardig of het vermogen om overzicht te bewaren krijg je al veel meer een beeld.

Bij ‘wat krijg je’ staat het salaris, maar ook de werkuren. Bij het salaris kunnen we wel een range aangeven omdat er een verschil kan zijn tussen een junior en senior. Vaak staat er in de vacature veertig uur, maar is het eigenlijk vijftig. Hier transparant over zijn is essentieel. Bij ‘wat doe je’ zie je de tijdsindeling van de baan; zoals 20 procent administratie, 15 procent planning, 15 procent technische sturing, 25 procent overleg met klanten en 25 procent overleg met projectteam. Wil je hier inhoudelijk meer over weten, dan kun je naar beneden scrollen voor de agenda."

De praktijk

"Praktijkvoorbeelden zeggen heel veel over een baan. Hier lees je een realistisch voorbeeld van hoe het werk in het bedrijf wordt aangepakt. Do’s en don’ts. Wat de werkwijze is, wat er wordt beloond en ook wat er wordt afgestraft. Bijvoorbeeld: zoek niet direct contact met de aannemer, maar overleg met je team. Wij maken het praktijkvoorbeeld samen met iemand die ook echt in de baan actief is.”

Volledig scherm © Screenshot Spielwork

Agenda

"Onderzoek toont aan dat 75 procent van de werknemers niet weet wat ze dagelijks gaat doen als ze aan een nieuwe baan begint. En hoe kun je nou beter laten zien wat je doet door de agenda van iemand in de baan te laten zien. Ook zie je wat iemands leukste dag en minst leuke dag is. Als je op de bolletjes klikt krijg je meer uitleg. Over de inhoud van de taken, maar bijvoorbeeld ook over de lunch; is dat in de bedrijfskantine of nemen mensen hier zelf hun boterhammen mee. En wordt er op vrijdagmiddag een drankje gedronken met collega’s? Zo krijg je een beter inzicht in de bedrijfscultuur."

Video

"Je wilt zien wat voor bedrijf het is. Lopen mensen in pakken of V-halsjes? Nemen mensen eigen boterhammen mee of is er catering? Kortom: hoe is de sfeer? Niks is in de video is in scene gezet. We scripten het niet. Op open dagen van scholen zie je vaak dat de leukste leraar naar voren wordt geschoven om een leuk praatje te doen en opeens staan er allemaal nieuwe planten in het gebouw. Dat doen we in deze video dus niet."

Volledig scherm © Screenshot Spielwork

Collega’s

"Ook dit geeft een beeld van het bedrijf. Of het mensen zijn waarmee je zou willen werken. Daarom zetten we er ook bij wat ze in hun vrije tijd doen."