Zij hoefden geen cv te laten zien, niet op gesprek en kregen tóch meteen een baan

Het concept open hiring - ‘open aanname’ in het Nederlands - is ontstaan in Amerika. Bakkerij Greyston, bekend van de brownies die in Ben & Jerry's-ijs worden gebruikt, hanteert dit principe al 35 jaar. Oprichter en boeddhist Bernie Glassman wilde een kans bieden aan mensen die door omstandigheden maar moeilijk aan werk kunnen komen, zoals ex-gedetineerden. Wie werk wil, hoeft alleen maar langs te komen bij de fabriek van Greyston in Yonkers, New York en zijn naam en telefoonnummer achter te laten. Een cv of motivatiebrief is niet nodig en iemands achtergrond wordt niet gecheckt. Is er plaats voor een nieuwe werknemer, dan kan de eerstvolgende op de wachtlijst beginnen.