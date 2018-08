Zij hebben een onzinbaan: 'Het is een heleboel gebakken lucht die ik produceer'

'Ik had veelal niet genoeg werk om de dag door te komen en mijn directe collega's waren een MBA aan het doen, een huis aan het verkopen en een proposal aan het schrijven. Mijn directe manager zat vrijwel de hele dag op nu.nl.' Dat schrijft een SAP consultant, die, ondanks dat ze niet genoeg te doen had, wél een aanwezigheidsplicht van 60 uur per week had. 'Want de klant moest wel zien waarvoor hij betaalde.'