Zij gaan áltijd in het donker naar hun werk: ‘Ik sta om half vier naast m’n bed’

Ruim 1,3 miljoen mensen werkten in 2019 soms of regelmatig in de nacht, berekende het CBS. Dat wil zeggen dat ze minimaal één uur tussen middernacht en zes uur ’s ochtends aan de slag zijn. In hartje winter wordt het pas om kwart voor negen licht en ontwaakt bijna iedereen in het donker. Marijke Gordijn, chronobioloog en gastonderzoeker aan de Rijksuniversiteit Groningen, legt uit: ,,Licht heeft een grote invloed op onze biologische klok. Die bepaalt ons ritme. Je bloeddruk stijgt bijvoorbeeld al vóórdat je opstaat, ter voorbereiding op de dag.”