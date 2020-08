Zij begonnen ooit als medewerker maar zijn nu de baas

Wie droomt er niet van om later zelf de baas te worden van het bedrijf waar je werkt? Sommige werknemers lukt het. Ze beginnen onderaan de ladder, maken carrière en groeien door naar de functie van manager. Maar hoe is het eigenlijk om op deze manier leider te worden? En is een baas die zelf werknemer is geweest eigenlijk een betere leider?

Bart Hofmans (41) had op zijn 15e al zijn eerste baantje bij Albert Heijn. ,,Mijn vader werkte er ook en ik wilde heel graag bij de vulploeg. Dat heb ik twee jaar gedaan. Daarna heb ik tot mijn 24e op de groente- en fruitafdeling gewerkt.’’ Inmiddels is hij bijna een jaar districtmanager bij Albert Heijn voor de regio Den Haag en omgeving en stuurt hij samen met zijn team 60 supermarktmanagers aan. ,,Ik ben dus nooit meer weggegaan bij Albert Heijn. Laatst heb ik mijn 25-jarig jubileum gevierd.”

Werkvloer

De kennis die Hofmans als vakkenvuller op deed, kan hij goed gebruiken in zijn huidige functie. ,,Het is voor mijn functie belangrijk om kennis te hebben van de winkel. Zo kun je je beter verplaatsen in de medewerkers en de klanten.”

Dat weet ook Gian Kerstges, expert op het gebied van leiderschap en schrijver van het boek De moedige manager. ,,Het voordeel van als werknemer beginnen is dat je vanuit eerste hand hebt ervaren wat er speelt op de werkvloer en waar medewerkers tegenaan lopen. Als je die voordelen weet te verzilveren, dan is dat een extra plus.”

Daar kan Kelly Grooteman (38), algemeen directeur van IT-talentontdekker Calco, over meepraten. Grooteman begon in 2008 zo wat onderaan de ladder bij Calco. Ze deed in haar beginnersfunctie veel werkervaring op tijdens het uitrollen van een nieuw traineeship bij het bedrijf ,,Dat vond ik meteen ontzettend interessant en heb me daar volledig op gefocust. Niet zonder resultaat: het werd een groot succes.” Grooteman groeide mee op het succes, werd salesmanager en vervolgens commercieel directeur. Toen in 2014 de algemeen directeur vertrok, werd Grooteman voor de functie gevraagd. ,,Ik was 32, op mijn leeftijd dus een spannende stap. De oprichters van Calco zagen mijn potentie en wisten dat ik het in me had.”

Hoofdkantoor

Bij Hofmans ging het doorgroeien eigenlijk heel geleidelijk. Toen hij afstudeerde in de technische bedrijfskunde, vroeg hij zich af wat hij moest gaan doen. ,,Ik was altijd al goed in dingen regelen, dat deed ik ook al op de groente- en fruitafdeling. Toen vroeg de supermarktmanager of ik assistent-manager wilde worden, dat leek me wel wat.” Hofmans begon bij een kleine winkel, dat werd daarna een grotere winkel en op zijn 26e had hij zijn eerste ‘eigen’ winkel in Den Bosch. ,,Daarna ben ik elke anderhalf jaar manager in een andere winkel geweest. Ik kreeg steeds grotere winkels en meer verantwoordelijkheden.”

Toch was de uitdaging nog niet groot genoeg voor Hofmans. Daarom besloot hij ook eens in de wereld buiten de winkel te gaan kijken. Hij ging op het hoofdkantoor aan de slag als finance business controller. ,,Maar de leukste dag van de week was nog steeds op pad gaan, naar de winkels toe.” Uiteindelijk groeide Hofmans via een aantal functies door tot district manager.

Leiderschapsskills

Leiderschap is voor niemand een makkelijk vak om te leren, weet expert Kerstges. ,,Je kunt het niet uit een boekje leren. Ook al zijn daar genoeg boeken over geschreven.” Als je binnen een bedrijf doorgroeit tot manager of zelfs directeur moet je de leiderschapsskills eigen maken door veel ervaring op te doen. ,,De echte inzichten krijg je alleen door met je voeten in de modder te gaan staan en af en toe op je bek te gaan. Daar kun je uit leren.”

Dat is precies hoe het bij Grooteman is gegaan. Door haar ervaring als medewerker heeft ze het bedrijf door en door leren kennen en weet daardoor precies hoe beslissingen genomen moeten worden. ,,Een externe zou het misschien meer vanuit het boekje doen. Ik doe het vanuit mijn ervaringen en mijn ondernemerszin. Dat betekent ook dat je soms risico’s neemt.”

Maar Grooteman heeft niet alleen voordelen ervaren van haar jarenlange ervaring. ,,Ik zat in het begin te veel op de details. Dat moest ik op een gegeven moment loslaten want anders was het niet meer te managen.” Managerexpert Kerstges heeft dit bij veel managers die ooit onderaan de ladder zijn begonnen gezien. ,,Veel van die managers blijven te veel bezig met de inhoud en duiken voortdurend in de details. Ze laten zich ook overal bij trekken om problemen op te lossen.” Wat dat betreft kan een manager of directeur van buitenaf makkelijker afstand houden, zegt Kerstges.

Context

Districtmanager Hofmans weet dat het erg handig kan zijn om ook collega’s buitenaf in je team te hebben. ,,Een van mijn valkuilen is dat ik heel erg gewend ben aan hoe we het doen, het is routine geworden voor mij. Iemand van buitenaf heeft een frissere blik en dat kan ook goed voor het bedrijf zijn.” Toch blijft de kennis van Hofmans onmisbaar. Hij weet precies hoe het er aan toegaat in de winkels. Zo kan hij de richtlijnen van bovenaf ook beter overbrengen. ,,Wij hebben de plicht om de juiste context te geven aan onze beslissingen, zodat winkels snappen waarom we doen wat we doen.”

Hofmans werkt nu al zo lang bij Albert Heijn, is hij de winkel inmiddels niet ontzettend zat? Je zou denken dat hij zijn eigen boodschappen ergens anders haalt. ,,Nee, ik haal ze nergens anders. En als ik boodschappen doe, ben ik zo anderhalf uur onderweg. Ik kom altijd collega’s van vroeger tegen met wie ik even een praatje maak.”

