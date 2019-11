‘Ziek is ziek, ook als het tussen je oren zit’

Ziek is ziek, dat zei mijn oma vroeger altijd. Ben je ziek, dan luister je naar je lichaam en blijf je thuis van werk of school om te herstellen - of je nu belangrijke deadlines hebt of niet. Je hebt maar één lichaam, en als dat aangeeft dat het een dag moet uitzieken kun je daar maar het beste gehoor aan geven. Daar komt nog bij dat je je collega’s niet wilt belasten met je snot en bacillen.

Tussen de oren

Maar wat nu als je je mentaal niet zo goed voelt? Wanneer de griep tussen je oren zit, in plaats van in je buik? Wanneer je slecht slaapt, down bent, uitgeput van de stress, piekert of je zorgen maakt, of gebukt gaat onder angst? Ben je dan niet net zo goed ziek? Ook als de ziekte ‘in je hoofd’ zit kan dat zorgen voor verminderde productiviteit, voor meer fouten en voor je rot voelen. En als je er heel lang mee doorloopt heb je zelfs kans om in een burn-out terecht te komen. Dat is natuurlijk vooral akelig voor de persoon die ermee te maken krijgt, en het kost de werkgever gemiddeld 60.000 euro.

Niet gek dus dat er inmiddels een discussie is ontstaan over het recht om thuis te blijven wanneer je niet fysiek ziek bent, maar mentaal. Is het niet beter om bij psychisch ziek zijn óók een dagje thuis te blijven? Zo’n mental health day waarin je kunt bijkomen van de stress, kunt opladen en kunt herstellen, is onder werkgevers nog vaak taboe. Want wat gaat de werknemer tijdens zo’n ‘mentale gezondheidsdag’ eigenlijk doen, wordt er wel echt hersteld? En: wordt zo’n dag dan niet gebruikt door kwetsbare sneeuwvlokjes die eigenlijk gewoon een dagje willen ‘spijbelen’?

Lange termijn

Toch is dit jammer, want wanneer het nodig is een goed getimede ‘mentale-ziekdag’ op te nemen, kan het juist ellende op de lange termijn (lees: maandenlange absentie door burn-out) voorkomen. En het is juist die laatste vorm van ‘psychosociaal verzuim’ die (in de raming van het Trimbos-instituut) wordt geassocieerd met jaarlijks 2,7 miljard euro productieverlies. We zouden het juist moeten aanmoedigen als werknemers verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen mentale gezondheid en welzijn, in plaats van zich over de kop te werken omdat ze niet goed naar zichzelf luisteren.

Ziek is ziek, ook als het tussen je oren zit. Voor jezelf zorgen (desnoods met een ingelaste vrije dag om te herstellen van stress) is wat mij betreft een teken van inzicht, niet van zwakte.

Thijs Launspach is psycholoog en stress-expert. Hij schreef hierover de boeken Fokking druk (2018) en Werken met millennials (2019).

